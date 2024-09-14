وسائل إعلام رسمية: إيران تنجح في إطلاق قمرها الصناعي الثاني هذا العام

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت قمرها البحثي (جمران-1) إلى مداره اليوم السبت، وهو ثاني إطلاق ناجح لقمر قمر صناعي هذا العام.



وقالت وسائل الإعلام إن القمر الصناعي، الذي صممته وبنته المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية، تم وضعه بنجاح في مدار يبعد 550 كيلومترا.

