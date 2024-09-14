الرئيس السوري يكلف وزير الاتصالات السابق بتشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل حكومة جديدة.



وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف تموز.



وشغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من 2014 إلى 2016. ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".



