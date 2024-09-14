استشهاد 15 فلسطينيا بغارات اسرائيلية

أفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة دار الأرقم في منطقة شمال غرب مدينة غزة.



كما استشهد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال و3 نساء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرقي غزة.

