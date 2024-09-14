ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال

أعلن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه لن يبيع أسهمه في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يترك تلك المنصة التي أنشأها.



ويملك ترامب حصة تزيد على 50 بالمئة في مجموعة "ترامب ميديا اند تكنولوجي" التي تملك منصة تروث سوشيال، وانخفض سهم المجموعة هذا الأسبوع عقب مناظرته التي بثها التلفزيون وواجه فيها منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس.