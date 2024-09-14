روسيا تعلن تبادلها مع أوكرانيا 103 أسرى حرب من كل جانب

أعلنت موسكو أنها تبادلت مع كييف 103 أسرى حرب من كل جانب، في عملية تشمل جنودا في الجيش الروسي اعتقلتهم القوات الأوكرانية خلال هجومها الواسع في منطقة كورسك الحدودية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في ختام عملية تفاوض، تمّت إعادة 103 عسكريين روسا أسروا في منطقة كورسك، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تمّ تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".