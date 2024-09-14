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البيرو تشيع زعيمها السابق فوجيموري

أخبار دولية
2024-09-14 | 07:12
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البيرو تشيع زعيمها السابق فوجيموري
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البيرو تشيع زعيمها السابق فوجيموري

تشيع البيرو الرئيس السابق المثير للجدل ألبرتو فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، في تسعينيات القرن العشرين وقضى بعدها 16 عامًا في السجن، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
     
وحظي فوجيموري المتحدر من أصول يابانية باحترام واسع، لسحقه العصابات اليسارية وتعزيزه للاقتصاد، لكن آخرين احتقروه باعتباره مستبدا وافق على انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان.
     
وتوفي الأربعاء، في ليما، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد بضعة أشهر من العفو عنه لأسباب صحية وخروجه من السجن.
     
وكان الرئيس الأسبق يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا سيّما بسبب مذبحتين ارتكبتهما بحق مدنيّين وحدة من الجيش في عهده في مطلع تسعينيات القرن الماضي وذلك في إطار الحرب التي كانت تدور حينذاك بين النظام وميليشيا "الدرب المضيء" الماوية. 

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