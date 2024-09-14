الإمارات توسطت في تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

توسطت الإمارات في تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.



وأشارت إلى أنّ تلك هي عملية الوساطة الثامنة من نوعها، التي تقوم بها بين البلدين.



وقالت الوكالة: "أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها، بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة."



وأوضحت أنّها شملت 206 أسرى، مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجماليّ للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيرًا.