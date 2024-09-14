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فيضانات تودي بأربعة أشخاص في رومانيا
أخبار دولية
2024-09-14 | 08:27
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فيضانات تودي بأربعة أشخاص في رومانيا
قُتل أربعة أشخاص في رومانيا، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب وسط أوروبا وشرقها، وفق ما أفادت أجهزة الإنقاذ.
وقالت الاجهزة إنه عُثر عليهم في منطقة غالاتي في جنوب شرق البلاد أثناء عملية للبحث والإنقاذ، مضيفة أنه "تم إنقاذ عشرات الأشخاص من منازلهم في 19 منطقة من البلاد".
ونشرت أجهزة الإنقاذ تسجيلًا مصوّرًا يظهر منازل غمرتها المياه في قرية مطلة على نهر الدانوب.
ويتوقع بأن يزور رئيس الوزراء مارسيل تشيولاكو المنطقة في وقت لاحق.
ومنذ الخميس، صاحبت الإعصار بوريس رياح عاتية وأمطار غزيرة ضربت أجزاء من النمسا والجمهورية التشيكية والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.
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