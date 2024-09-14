مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية: الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

أكّد مسؤول كبير في الحكومة الإماراتية أنّ الإمارات لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني.