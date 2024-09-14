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وزير الخارجية الإماراتي: بلادنا غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة من دون قيام دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على منصة إكس أن بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة من دون قيام دولة فلسطينية.