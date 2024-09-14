لوبن تطالب بانتخابات تشريعية جديدة في فرنسا العام المقبل

طالبت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسيّ مارين لوبن بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل.



وحذّرت من أنّ الوضع السياسيّ في البلاد "لا يمكن أن يستمر".



ولفتت، في مناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلمانيّ، لوبن إلى أنّ الوضع السياسيّ لا يمكن أن يستمر.



وطالبت بحلّ الجمعية الوطنية مجددًا العام المقبل.



وأعرب رئيس التجمع الوطنيّ جوردان بارديلا، عن أمله بأن يمارس نوّاب التجمّع الوطنيّ معارضة "بناءة" و"مؤثرة".



وقالت لوبن: "نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات"، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.



واعتبرت لوبن أنّ فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو.