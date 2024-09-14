بيانات من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية: سول لم تستورد النفط الخام من إيران

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أنّ سول لم تستورد النفط الخام من إيران في آب الماضي أو قبل عام.



وكشفت البيانات عن أنّ إجماليّ واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم بلغ 12.8 مليون طن الشهر الماضي مقابل 10 ملايين طن قبل

عام.



وسوف تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق، هذا الشهر البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام لآب.



وتُعتبر بيانات شركة النفط الكورية معيارًا القطاع لواردات البلاد من النفط.