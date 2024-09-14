16 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج في هايتي

قُتل 16 شخصا وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار شاحنة صهريج في هايتي، حسبما أعلن فيدل نيكولاس قائد الحماية المدنية في منطقة نيبس لوكالة فرانس برس.



ووقع الانفجار بينما كان الضحايا يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة الصهريج إثر تعرضها لحادث في منطقة ميراغوان بجنوب غرب البلاد، حسبما قال شهود.