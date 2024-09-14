بدء عملية قطر ناقلة النفط سونيون استهدفها الحوثيون قبالة اليمن

بدأت عملية قطر ناقلة نفط هاجمها المتمردون الحوثيون في اليمن في آب الماضي، وشكلت تهديدا بيئيا، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وكالة فرانس برس.



وأعلن المصدر أن الناقلة سونيون التي ترفع العلم اليوناني وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية.



وكانت السفينة تعرضت لهجوم الشهر الماضي من الحوثيين قبالة سواحل الحديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.