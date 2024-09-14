وزراء خارجية مجموعة السبع: على إيران أن توقف فورا كل أنواع الدعم للحرب الروسية

ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع "بأشد العبارات" بتصدير إيران وشراء روسيا صواريخ باليستية.



وشدد وزراء الخارجية في بيان على أنه "يتعين على إيران أن توقف على الفور كل الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأن توقف نقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة والتكنولوجيا ذات الصلة التي تشكل تهديدا مباشر للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع".