الجيش النيجيريّ أنقذ 13 رهينة احتجزهم مسلحون

أنقذ الجيش النيجيريّ 13 رهينة، بعدما احتجزهم مسلحون، في ولاية كادونا، في شمال غرب البلاد، وذلك في عملية عسكرية نفذها الجيش بناء على بلاغ، وفق ما أكّد مسؤول في الحكومة.



وشن الجيش عمليته العسكرية، في معسكر، في القرب من بلدة تشيجولو في ولاية كادونا، وذلك بعد أن تلقى معلومات تفيد بأنّ الخاطفين كانوا على وشك نقل الرهائن وعددهم ست رجال وسبعة نساء إلى مكان آخر.



وقال مفوض الأمن، في ولاية كادونا سامويل أروان، في بيان، إنّ المسلحين فرّوا إلى منطقة غابات وتركوا الرهائن وراءهم بعد معركة بالأسلحة النارية.



وباتت عمليات الخطف في شمال نيجيريا، وخاصة في المدارس وعلى الطرق السريعة، أمرًا متكررًا إذ تسعى العصابات الإجرامية إلى الحصول على فدى مقابل الإفراج عن المخطوفين.

