الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شوارع الذلّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تخشى هجمات روسية على محطات طاقة نووية أوكرانية
أخبار دولية
2024-09-14 | 15:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تخشى هجمات روسية على محطات طاقة نووية أوكرانية
أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تخشى هجمات روسية على محطات نووية أوكرانية، مؤكدا أن بلاده تسعى لمساعدة أوكرانيا على حمايتها.
ورأى ساليفان، في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف والذي شارك فيه عبر الفيديو، أنه " أظهر الروس وحشية كبيرة في هجماتهم على البنى التحتية المدنية للطاقة".
وقال:" لقد أطلقوا النار بالفعل على محطات الطاقة النووية الأوكرانية وأعتقد أن ذلك قد يحدث مجددا".
أخبار دولية
هجمات
روسية
محطات
نووية
أوكرانية
التالي
ستولتنبرغ: كان بوسع حلف شمال الأطلسي فعل المزيد لمنع حرب أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-04
ضربات روسية على لفيف في غرب أوكرانيا...وإجراءات لتعزيز أمن محطات الطاقة النووية
أخبار دولية
2024-09-04
ضربات روسية على لفيف في غرب أوكرانيا...وإجراءات لتعزيز أمن محطات الطاقة النووية
0
أخبار دولية
2024-07-26
انقطاع للكهرباء بعد هجمات بطائرات مسيرة روسية على منشآت طاقة أوكرانية
أخبار دولية
2024-07-26
انقطاع للكهرباء بعد هجمات بطائرات مسيرة روسية على منشآت طاقة أوكرانية
0
أخبار دولية
2024-08-30
هجمات روسية على سومي الأوكرانية
أخبار دولية
2024-08-30
هجمات روسية على سومي الأوكرانية
0
أخبار دولية
2024-08-23
طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية الروسية
أخبار دولية
2024-08-23
طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية الروسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:10
ارتفاع أعداد ضحايا تصادم قطاري الزقازيق
أخبار دولية
15:10
ارتفاع أعداد ضحايا تصادم قطاري الزقازيق
0
أخبار دولية
13:58
الجيش النيجيريّ أنقذ 13 رهينة احتجزهم مسلحون
أخبار دولية
13:58
الجيش النيجيريّ أنقذ 13 رهينة احتجزهم مسلحون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:24
غارات اسرائيلية داخل الاراضي السورية في القصير بالاضافة إلى غارات على الحدود اللبنانية السورية منطقة حوش السيد علي
آخر الأخبار
13:24
غارات اسرائيلية داخل الاراضي السورية في القصير بالاضافة إلى غارات على الحدود اللبنانية السورية منطقة حوش السيد علي
0
رياضة
06:45
لهذا السبب... ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه
رياضة
06:45
لهذا السبب... ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه
0
آخر الأخبار
13:18
غارة اسرائيلية على عيترون قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
13:18
غارة اسرائيلية على عيترون قضاء بنت جبيل
0
خبر عاجل
05:21
انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على بترو دي لواندا بنتيجة 62-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
خبر عاجل
05:21
انتهاء الربع الثالث بتقدم الرياضي على بترو دي لواندا بنتيجة 62-51 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تسحب روزفلت... تحولات في استراتيجية القوة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واشنطن تسحب روزفلت... تحولات في استراتيجية القوة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مساعي إنهاء الحرب لا تزال تتعثر في الداخل الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مساعي إنهاء الحرب لا تزال تتعثر في الداخل الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٤٢ عامًا على استشهاد حلُم الجمهورية بشير الجميّل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٤٢ عامًا على استشهاد حلُم الجمهورية بشير الجميّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:06
جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!
أمن وقضاء
06:06
جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!
2
منوعات
06:38
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!
منوعات
06:38
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما... والسبب: تنمر محتمل؟!
3
خبر عاجل
05:49
الرياضي أمام فرصة احراز المركز الثالث بعد فوزه على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
خبر عاجل
05:49
الرياضي أمام فرصة احراز المركز الثالث بعد فوزه على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة
4
فنّ
04:06
بأجواء من الحب والفرح... وائل كفوري يحتفل مع ابنته ميشال بعيدها: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي"! (فيديو)
فنّ
04:06
بأجواء من الحب والفرح... وائل كفوري يحتفل مع ابنته ميشال بعيدها: "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي"! (فيديو)
5
صحف اليوم
00:57
أمل شعبان تداوم ولا تعمل! (الأخبار)
صحف اليوم
00:57
أمل شعبان تداوم ولا تعمل! (الأخبار)
6
فنّ
04:48
التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!
فنّ
04:48
التمنيات بالصحة تحولت الى رثاء... رحيل ممثلة مصرية قديرة يوم عيد ميلادها: "هخاف من الموت؟ مهو جاي جاي"!
7
خبر عاجل
03:49
ترقبوا بعد قليل انطلاق مواجهة الرياضي بطل آسيا وبترو دي لواندا بطل أفريقيا في بطولة كأس القارات بكرة السلة على شاشة الـLB2
خبر عاجل
03:49
ترقبوا بعد قليل انطلاق مواجهة الرياضي بطل آسيا وبترو دي لواندا بطل أفريقيا في بطولة كأس القارات بكرة السلة على شاشة الـLB2
8
حال الطقس
01:33
انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
01:33
انخفاض اضافي بدرجات الحرارة... واحتمال تساقط أمطار محلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More