واشنطن تخشى هجمات روسية على محطات طاقة نووية أوكرانية

أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تخشى هجمات روسية على محطات نووية أوكرانية، مؤكدا أن بلاده تسعى لمساعدة أوكرانيا على حمايتها.



ورأى ساليفان، في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف والذي شارك فيه عبر الفيديو، أنه " أظهر الروس وحشية كبيرة في هجماتهم على البنى التحتية المدنية للطاقة".



وقال:" لقد أطلقوا النار بالفعل على محطات الطاقة النووية الأوكرانية وأعتقد أن ذلك قد يحدث مجددا".