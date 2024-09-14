ارتفاع أعداد ضحايا تصادم قطاري الزقازيق

أفادت "روسيا اليوم " عبر مراسلها في القاهرة بارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى 40 مصابًا ووفاة شخصين حتى الآن كحصيلة أولية.



ونقلت عن مصادر طبية مصرية أنه تم نقل 31 مصابا إلى مستشفى جامعة الزقازيق، و9 مصابين إلى مستشفى الأحرار، مع وفاة حالتين.