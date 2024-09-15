زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى تظاهرة جديدة ضد مادورو

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو السبت إلى التظاهر مجددا في 28 أيلول رفضا لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة وللمطالبة بالاعتراف بفوز مرشحها المنفي في إسبانيا.



وكتبت ماتشادو على وسائل التواصل الاجتماعي "في 28 أيلول سنرفع أصواتنا حتى يعترف العالم بإدموندو غونزاليس رئيسا لفنزويلا ويدرك مادورو أنه راحل".



واضطر إدموندو غونزاليس أوروتيا، المهدد بالسجن في بلاده، للفرار إلى اسبانيا التي وافقت على منحه اللجوء وحيث التقى لاحقا برئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



وتدعي المعارضة أن غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات الرئاسية وحصد أكثر من 60% من أصوات الناخبين.