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24 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج في هايتي
أخبار دولية
2024-09-15 | 00:03
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24 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج في هايتي
قتل 24 شخصا وأصيب نحو 40 بحروق في انفجار شاحنة صهريج في هايتي السبت، حسبما أفاد جهاز الحماية المدنية لوكالة فرانس برس في هذه الدولة الكاريبية الخاضعة جزئيا لسيطرة العصابات.
ووقع الانفجار بينما كان الضحايا يحاولون جمع الوقود المتسرب من الصهريج إثر تعرضه لحادث في منطقة ميراغوان بجنوب غرب البلاد، حسبما قال شهود.
وقال قائد الحماية المدنية في البلاد إيمانويل بيير لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء الموقت غاري كونيل دعا إلى اجتماع طارئ عقب هذه المأساة.
أخبار دولية
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