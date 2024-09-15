الخارجية الأميركية: ادعاءات فنزويلا بمخطط أميركي للإطاحة بمادورو "كاذبة بالمطلق"

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت ان ادعاءات فنزويلا بتورط الولايات المتحدة في مخطط لزعزعة استقرار الحكومة الفنزويلية يشمل شن هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو "كاذبة بالمطلق".



وأكد المتحدث اعتقال أحد أفراد الجيش الأميركي في فنزويلا، مشيرا أيضا إلى "تقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أميركيين آخرين"، بعد إعلان كاراكاس اعتقال ثلاثة أميركيين لصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار بلاده.

