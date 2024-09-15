الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ان صاروخا سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة من دون أن يتسبب في إصابات.



وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، مما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

