وزارة الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد ان وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة سبع مناطق روسية.



وقالت الوزارة في منشور على موقع تيليجرام أن 15 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق سمولينسك وأورلوف وبيلجورود وكالوجا وروستوف.

