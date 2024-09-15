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مانيلا تعلن مغادرة إحدى سفنها منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها مع الصين

أخبار دولية
2024-09-15 | 01:59
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مانيلا تعلن مغادرة إحدى سفنها منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها مع الصين
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مانيلا تعلن مغادرة إحدى سفنها منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها مع الصين

غادرت سفينة فيليبينية منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت سلطات مانيلا الأحد، وذلك بعدما رست في منطقة سابينا منذ نيسان للتشديد على مطالبة مانيلا بالسيادة على المنطقة في مواجهة بكين.
     
وقال المجلس البحري الوطني في بيان "بعد أكثر من خمسة أشهر في البحر حيث قامت بمهام الحراسة... عادت السفينة بي ار بي تيريسا ماغبانوا إلى مينائها الأصلي، وقد أنجزت المهمة".
     
وكانت الصين والفيليبين قد تبادلتا الاتهامات قبل نحو أسبوعين بالستبّب بتصادم متعمّد بين اثنتين من سفنهما التابعة لخفر السواحل قرب منطقة شعاب متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة حوادث مشابهة في المنطقة.
     
وبينما أكد المتحدث باسم حرس السواحل الصينيين اصطدام سفينة فيليبينية "عمدا" بسفينة صينية، قال المتحدث باسم خفر السواحل الفيليبينيين إنّ سفينة صينية هي التي "صدمت بشكل مباشر ومتعمد" السفينة تيريسا ماغبانوا البالغ طولها 97 مترا.
     

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