الحوثيون: صاروخنا وصل إلى إسرائيل والمستقبل يخفي الكثير

أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله (الحوثيين) أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت باعتراض الصاروخ اليمني، مشددا على أنه بلغ هدفه.



وقال ان عمق الاحتلال أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين)، قائلا إن مسيّراتهم وصلت سابقا إلى إسرائيل والآن تصل الصواريخ دون اعتراض، متوعدا الاحتلال بأن "المستقبل يخفي الكثير"، وفق تعبيره.