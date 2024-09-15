العاصفة بوريس تعرقل حركة القطارات في النمسا

توقفت حركة القطارات ليل السبت إلى الأحد في بعض أنحاء النمسا وأغلق مترو فيينا جزئيا بسبب العاصفة بوريس التي تضرب وسط وشرق أوروبا.



وقالت شركة السكك الحديد الوطنية النمسوية في بيان اليوم: "بسبب الفيضانات، توقفت حركة القطارات على الخط الغربي بين أمستيتن وسانت فالنتان منذ الساعة 01,15 الأحد".



وتم تسيير حافلات بديلة منذ السادسة صباحا (04,00 ت غ) الأحد على هذا الخط، الأكثر ازدحاما في البلاد، والذي يربط العاصمة فيينا بألمانيا.



وأُغلقت محطة مدينة ميلك حيث يقع دير مدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، في منطقة فاخاو السياحية، بسبب الفيضانات.



ولا تتوقع الشركة المشغلة أي تحسّن قبل مساء الاثنين.



وفي العاصمة، تعطلت الخدمة بشكل جزئي حتى إشعار آخر على خطين لقطار الأنفاق قرب من نهر فيينا المهدد بالفيضان، بحسب وكالة الأنباء المحلية.



وتم تصنيف منطقة النمسا السفلى (شمال شرق)، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد فيينا مع 1,72 مليون نسمة، بأنها منطقة كوارث طبيعية.



وحذر نائب حاكم الولاية ستيفان بيرنكوبف من أن "خبراء الهيدرولوجيا يتوقعون هطول أمطار غزيرة للغاية خلال الساعات المقبلة، يصل منسوبها إلى 60 ملم". وقال لوكالة الأنباء النمسوية: "إن هذا يتسبب بالفعل وسيؤدي إلى فيضانات هائلة".



وتم تنفيذ ما يناهز 5 آلاف عملية تدخل خلال الليل في النمسا السفلى حيث لا يزال السكان عالقين في منازلهم.



وضربت العاصفة بوريس وسط وشرق أوروبا، وتسببت بحدوث أضرار وفيضانات في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا حيث قضى أربعة أشخاص.