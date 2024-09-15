مصادر لرويترز: رئيس وزراء الأردن يقدم استقالته بعد الانتخابات البرلمانية

أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قدم استقالته بعد أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية.



وقالت المصادر المطلعة لرويترز إن من المتوقع أن يخلف الخصاونة في المنصب جعفر حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك عبد الله ووزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة.



والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للبلاط الملكي تم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.