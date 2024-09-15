مقتل ثمانية مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش

لقي ثمانية مهاجرين حتفهم ليل السبت الأحد أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنكلترا، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.



وأفاد مصدر في خدمات الطوارئ بأنّ القارب انقلب في أوائل ساعات الليل بينما كان لا يزال قريبا من اليابسة.



ووقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في الثالث من أيلول، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، ما أدّى إلى رفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ كانون الثاني.



وأفادت السلطات البحرية السبت، بقيام مهاجرين برحلات عبور خطرة للمانش في قوارب صغيرة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى إنقاذ 200 شخص خلال 24 ساعة من يومي الجمعة والسبت فقط.



وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ سنوات إلى وقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين، الذين يدفعون للمهرّبين آلاف اليورو مقابل عبور الشخص الواحد من فرنسا إلى إنكلترا على قوارب صغيرة.



ووصل أكثر 22 ألف مهاجر إلى إنكلترا عبر المانش منذ بداية هذه السنة، وفقا لمسؤولين بريطانيين.

