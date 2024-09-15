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الرئيس الإيراني سيشارك في قمة البريكس في روسيا في تشرين الأول

أخبار دولية
2024-09-15 | 06:08
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الرئيس الإيراني سيشارك في قمة البريكس في روسيا في تشرين الأول
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الرئيس الإيراني سيشارك في قمة البريكس في روسيا في تشرين الأول

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن سفير طهران في موسكو قوله اليوم، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع. وأضاف أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي ككل.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية إلى روسيا، مشدد على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على إيران ليست حلا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم، أن بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى المقرر عقدها في قازان في روسيا من 22 إلى 24 تشرين الأول.

وكشف جلالي أن بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هناك.

ومن المقرر أن توقع إيران وروسيا اتفاقية ثنائية للتعاون الشامل.

أخبار دولية

مسعود بزشكيان

قمة

البريكس

روسيا

إيران

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