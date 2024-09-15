نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا عن أي هجوم

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن جماعة الحوثي اليمنية يجب أن تدرك أنها ستدفع ثمنا باهظا عن أي هجوم على الأراضي الإسرائيلية.وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الوضع الحالي في شمال إسرائيل "لن يستمر"، وإنه عازم على بذل كل ما في وسعه لإعادة النازحين من المناطق الشمالية إلى ديارهم.