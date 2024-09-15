نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.