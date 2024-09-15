قاذفات روسية تجري طلعات تدريبية فوق بحر تشوكشي وشرق سيبيريا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مجموعتين من القاذفات الاستراتيجية أجرت طلعات تدريبية فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي وبحر شرق سيبيريا اليوم الأحد في إطار مناورات أوشن-24.وتضمنت مهمة كل مجموعة محاكاة ضربات جوية باستخدام صواريخ كروز تطلق من الجو ضد "منشآت حيوية يفترض أنها معادية".ومناورات أوشن-2024 هي الأكبر منذ الحقبة السوفيتية وستستمر حتى 16 أيلول عبر منطقة شاسعة تشمل أجزاء من المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والبحر المتوسط وبحر البلطيق وبحر قزوين.