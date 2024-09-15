وزير الخارجية البريطاني يقلّل من أهمية تهديدات بوتين

اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بـ"التبجّح"، بعدما حذر من أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي من شأنه أن يضع حلف شمال الأطلسي "في حالة حرب" مع موسكو.



ووصلت التوترات بين روسيا والدول الغربية إلى مستويات خطيرة هذا الأسبوع، في وقت التقى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض لمناقشة ما إذا كان ينبغي تخفيف القواعد المفروضة على استخدام كييف للأسلحة التي يوفّرها الغرب لها.



وقال لامي لشبكة "بي بي سي"، "أعتقد أنّ ما يقوم به بوتين هو ذر للرماد في العيون".



وأضاف "هناك كثير من التبجّح. هذا هو أسلوب عمله. إنه يهدّد بالدبابات، يهدد بالصواريخ، يهدد بأسلحة نووية".

