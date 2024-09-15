الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله يقبل إستقالة الحكومة

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله الثاني قبل استقالة حكومة بشر الخصاونة.



وجاء في البيان أن العاهل الأردني كلف حكومة الخصاونة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها.