حماس: ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها

أشادت في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني ونعدها ردًا طبيعيًا على عدوان الكيان على شعبنا الفلسطيني وعلى اليمن الشقيق والمنطقة العربية،" مؤكدةً أن "العدو الصهيوني لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه الوحشي على شعبنا في قطاع غزة."



وأكدت حماس أن "ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق من مواصلة عمليات الإسناد والمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وشعوبها، وهو تأكيد على وحدة أمتنا ومصيرها المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني وهيمنته الاستعمارية في فلسطين والمنطقة العربية."



وجددت "دعوتنا لكل القوى والشعوب الحرة والضمائر الحيّة في أمتنا والعالم لمواصلة دعمهم ومساندتهم لشعبنا ومقاومته الباسلة حتى وقف العدوان وحرب الإبادة في غزة وتحقيق تطلعات شعبنا في انتزاع حقوقه الوطنية وتحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس."