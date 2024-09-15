ارتفاع حصيلة الفيضانات في بورما إلى 113 قتيلا

ارتفعت حصيلة الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في بورما الى 113 قتيلا، إضافة الى أكثر من 320 ألف نازح، وفق ما أعلن المجلس العسكري الأحد.



وقال المتحدث باسم المجلس زاو مين تون: "في مختلف انحاء البلاد، قضى 113 شخصا واعتبر 64 في عداد المفقودين وأصيب 14"، لافتا الى أن "أكثر من 320 ألف شخص يقيمون في 78 ألف منزل تم إجلاؤهم الى مخيمات إغاثة موقتة".