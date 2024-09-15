قتيل في قصف روسيّ على بوكروفسك في شرق أوكرانيا

قُتل شخص على الأقل، في ضربة روسية على مدينة بوكروفسك، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وأصابت ضربة جوية روسية مبنى سكنيا في مدينة خاركيف الأوكرانية الواقعة في شمال شرق البلاد والتي تتعرض بانتظام لهجمات من هذا النوع.

وجاء في منشور لرئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على منصة تلغرام "تفيد معلوماتنا بجرح 33 من سكان المبنى".

وأشار تيريخوف إلى أن الجيش الروسي ضرب الطابق العاشر، ما أدى لاشتعال حريق ما زالت فرق الإطفاء تحاول إخماده.

وفي منشور له على المنصة نفسها، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يتعين على العالم أن يساعدنا في حماية أنفسنا من الطيران العسكري الروسي وعشرات القنابل الموجهة التي تقتل أوكرانيين يوميا".