وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها "ديكتاتورية”.

واستدعت فنزويلا الخميس سفيرتها في مدريد للتشاور واستدعت السفير الإسباني في كاراكاس للاحتجاج بعد أن وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إدارة مادورو بأنها "ديكتاتورية" وحيّت "الفنزويليين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم" بسبب نظامه.

وقال بوريل، ردا على سؤال عن الخلاف خلال مقابلة مع تلفزيون تيليسينكو الإسباني الخاص، إنّ أكثر من 2000 شخص "اعتقلوا تعسفيا" منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المتنازع على نتائجها التي أجريت في 28 تموز/يوليو وتتهم المعارضة مادورو بتزويرها.

وأضاف أن الأحزاب السياسية في فنزويلا "تخضع لآلاف القيود على أنشطتها" وأن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "اضطر للفرار" إلى إسبانيا.

ولفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ إلى أنّه "في بعض الأحيان يتطلب حل الأمور ضبط النفس اللفظي، ولكن لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا في شأن طبيعة الأمور. لقد دعت فنزويلا إلى انتخابات، ولكنها لم تكن ديموقراطية قبلها وهي أقل ديموقراطية بكثير بعدها".