41 قتيلا في غرق قارب مكتظ بالركاب في نيجيريا

تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث 41 راكبا في قارب غرق السبت في نهر بولاية زمفرة بشمال نيجيريا، على ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن القارب كان ينقل السبت 53 مزارعا إلى أراضيهم على نهر غومي حين غرق في منتصف الطريق.

وأوضح نعم الله موسى الحاكم السياسي لمنطقة غومي حيث وقع الحادث أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على الركاب الـ41 الذين ما زالوا مفقودين"، موضحا أن "12 منهم فقط أغيثوا أمس (السبت) بعد قليل على وقوع الحادث".

وأكّد أنّ "القارب كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، ما جعله ينقلب ويغرق".

وأعرب الرئيس بولا أحمد تينوبو في بيان الأحد عن "تعاطفه" بعد "مقتل أكثر من 40 مزارعا في حادث قارب".

وشهدت هذه المنطقة من غومي قبل بضعة أيام فيضانات كبيرة أرغمت أكثر من مئة ألف شخص على الفرار.

ووعد تينوبو بتقديم "دعم للضحايا" جراء حادث الغرق والفيضانات.