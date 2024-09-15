عبد الملك الحوثي: دخلنا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الإحتلال نصرةً لغزة

أعلن زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي أن قواته دخلت المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الإحتلال نصرةً لغزة، بينما كانت المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إستهداف حيفا بالمسيرات، مؤكدةً تصاعد وتيرة عملياتها.