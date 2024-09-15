مقتل مهاجم طعن عنصرًا في جهاز شرطة الحدود الاسرائيليّ في القدس

قتلت الشرطة الاسرائيلية مهاجمًا بعدما طعن عنصرًا في جهاز شرطة الحدود وأصابه بجروح طفيفة عند مدخل البلدة القديمة في القدس، حسب السلطات.

وأصيب عنصر في جهاز شرطة الحدود الإسرائيلي في عملية طعن وقعت عند باب العامود في البلدة القديمة في القدس.

وجاء في بيان للشرطة أن "العنصر الذي تعرّض للطعن أصيب بجروح طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج".

وأضافت أن "عناصر شرطة الحدود اشتبكوا مع إرهابي وحيّدوه بإطلاق النار ووضعوا حدا للهجوم سريعا".

وقالت الشرطة إن "الإرهابي الذي حاول الفرار إلى داخل البلدة القديمة تم تحييده". وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس في وقت لاحق أن المهاجم قتل.

وأفادت الشرطة بانتشار عناصرها وعناصر من حرس الحدود في الموقع وإجرائهم تحقيقات.