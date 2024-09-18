بوريل يدين تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان: لتفادي حرب شاملة لها عواقب على المنطقة بكاملها

دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفجير أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر حزب الله، مبديا "قلقه الشديد" حيال الوضع.



وأكد بوريل، أنه "لا يسعه سوى أن يدين هذه الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر، وتفاقم خطر التصعيد في المنطقة".



واعتبر أنه "حتى لو أن هذه الهجمات تبدو محددة الهدف، فهي ألحقت اضرارا جانبية بالغة وعشوائية بالمدنيين، بما في ذلك أطفال" هم بين الضحايا، معربا عن "قلق شديد" حيال الوضع في لبنان.



وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية إلى تفادي حرب شاملة ستترتب عليها عواقب على المنطقة بكاملها وأبعد من ذلك