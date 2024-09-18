الرئيس الإيراني تعليقاً على حادثة الـ Pagers : الدول الغربية والأميركيين يدعمون جرائم الكيان الصهيوني

رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليقاً على حادثة الـ Pagers في لبنان، "أن الأدوات التي يتم صنعها بالطريقة التقليدية لتحسين راحة ورفاهية البشرية تستخدم كأداة للإرهاب والتدمير ضد أولئك الذين لا تتفق آراؤهم معنا، هو دليل على سقوط الإنسانية وهيمنة الوحشية والإجرام".



واضاف: "أظهرت هذه الحادثة مرة أخرى أنه على الرغم من ادعاء الدول الغربية والأميركيين أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار، إلا أنهم في الواقع يدعمون بشكل كامل جرائم الكيان الصهيوني وعمليات القتل والاغتيالات العمياء".



ولفت بزشكيان الى أن "الحل لتصحيح هذا الوضع وكسر سلسلة القمع وجرائم الكيان الصهيوني وأعوانه ضد الفلسطينيين المضطهدين والعالم الإسلامي هو وحدة وتماسك المسلمين والدول الإسلامية".