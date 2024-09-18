بلينكن ينفي معرفة الولايات المتحدة أو تورطها في تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الاميركية لم تكن تعلم بـ"انفجارات لبنان"، لافتا إلى أننا "ما زلنا نجمع الحقائق".واشار بلينكن،خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، إلى أنه "لا يستطيع التحدث عن تأثير الانفجارات على جماعة حزب الله وعملياتها".وشدد بلينكن على أنه من الضروري أن يتجنب الجميع اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع، معتبرا أن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة هو أفضل وسيلة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.وقال: "نعلم جميعا أن وقف إطلاق النار هو أفضل فرصة للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة ومعالجة المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي".وكشف بلينكن أنه " تم الاتفاق على 15 بندا من بين 18 بندا في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل".أما وزير الخارجية المصري، فأكد من جهته، أن "حماس تؤكد لنا التزامها الكامل باقتراح وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 أيار والتعديلات التي أجريت عليه في 2 تموز".ورأى عبد العاطي أن "أي تصعيد بما في ذلك تفجيرات لبنان يؤخر ويضع عقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".وشدد أن "مصر لن تقبل أي تعديلات على قواعد ما قبل 7 أكتوبر المتعلقة بأمن الحدود مع غزة وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".وفي سياق آخر، لفت وزير الخارجية الاميركي إلى أن "إحراز تقدم في أزمة السودان مهدد بسبب هجوم جديد لقوات الدعم السريع في الفاشر".وشدد على أنه " يجب أن يجلس طرفا الصراع في السودان على طاولة المفاوضات للاتفاق على تنفيذ الاتفاقيات الرامية لوقف الحرب".