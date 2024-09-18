الأمم المتحدة: لمحاسبة المسؤولين عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنّه "يجب محاسبة" المسؤولين عن تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله.



وشدد في بيان على أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلّحة، من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة المستهدفة ومكان تواجدها والبيئة التي كانت فيها عند وقوع الهجوم، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي إلى الحد الذي ينطبق عليه".