غوتيريش: الأجهزة ذات الاستخدام المدني يجب ألا تتحول إلى أسلحة

شدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش على وجوب الا تتحول "الاجهزة ذات الاستخدام المدني" الى اسلحة، وذلك غداة تفجيرات في لبنان لاجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله.



وأكد غوتيريش أنه "من الاهمية بمكان أن تكون هناك مراقبة فاعلة للاجهزة ذات الاستخدام المدني، والا يتم تحويلها الى أسلحة".



واعتبر أنه " ينبغي ان يكون هذا الامر قاعدة للجميع في العالم، وأن تكون الحكومات قادرة على تطبيقه".