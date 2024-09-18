الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال عام...اسرائيل: القرار يشجع الإرهاب

دعت الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال "الاشهر الـ12" المقبلة، في قرار غير ملزم سبق أن انتقدته اسرائيل.وتبنت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز من الاحتلال الاسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا وامتناع 43 عن التصويت.في السياق، نددت اسرائيل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال واعتبرته "منحازا" و"مشينا"، قائلة: "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام".