مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية: الحكومة علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

خلص تحليل بيانات أجرته رويترز وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.