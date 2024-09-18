قيادي في حماس: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تبعات الهجوم المستمر على لبنان

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تبعات هذا الهجوم المستمر على لبنان، وذلك بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الثاني على التوالي.