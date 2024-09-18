جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الجمعة لمناقشة الهجمات الأخيرة في لبنان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طاولت اجهزة اتصال لعناصر في حزب الله في لبنان، بحسب ما اعلنت الرئاسة السلوفينية للمجلس.



وأعلنت الرئاسة أن الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب الجزائر، سيعقد في الساعة 15,00 (19,00 ت غ).